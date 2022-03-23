Алтайские дорожники перешли в режим повышенной готовности

В Алтайском крае дорожников перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Так, сейчас на дорогах работает более 300 единиц техники. В условиях ухудшения погодных условий число спецмашин кратно увеличат.

Диспетчерские работают в круглосуточном режиме, чтобы отслеживать обстановку на дорогах и направлять технику в районы с наиболее сложной ситуацией. Снегоочистка идет круглосуточно.

Водителей призвали соблюдать осторожность на участках с работающей техникой. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам региона и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам: