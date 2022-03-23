Алтайские дорожники перешли в режим повышенной готовности
Сейчас на дорогах работает более 300 единиц техники, но при ухудшении погоды их число кратно увеличат
В Алтайском крае дорожников перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Так, сейчас на дорогах работает более 300 единиц техники. В условиях ухудшения погодных условий число спецмашин кратно увеличат.
Диспетчерские работают в круглосуточном режиме, чтобы отслеживать обстановку на дорогах и направлять технику в районы с наиболее сложной ситуацией. Снегоочистка идет круглосуточно.
Водителей призвали соблюдать осторожность на участках с работающей техникой. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам региона и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:
дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;
экстренная служба: 101, 112.