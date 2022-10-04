Алтайские единороссы собирают деньги для семей мобилизованных жителей региона

«Единая Россия» начала сбор средств в поддержку семей Алтайского края, которые проводили своих мужчин для участия в специальной военной операции по частичной мобилизации. Для этого в Алтайском фонде поддержки регионального сотрудничества и развития открыли счёт, куда можно перечислить любую сумму, сообщает пресс-служба партии.

Партийцы, местные отделения ЕР будут взаимодействовать с органами социальной защиты населения на местах, Министерством социальной защиты Алтайского края, чтобы оказывать помощь максимально оперативно. Также единороссы предлагают привлечь к оказанию помощи семьям мобилизованных волонтёров, рассказал глава реготделения Александр Романенко.

«Социальные службы работают, ведётся учёт семей, определяется объём требуемой помощи. Сегодня надо активизировать волонтёрское движение в связи с этой задачей, привлечь партийные структуры к конкретной помощи. Порой требуется самая элементарная поддержка — помочь женщине с детьми делать работу по хозяйству», — уточнил Романенко.

В региональном отделении партии отметили, что за последние два года накопили большой опыт работы по оказанию помощи людям вместе с общественниками, волонтёрами, предпринимателями и органами власти в рамках акции #МыВместе, формат которой расширяется в связи с частичной мобилизацией.

«В 2020 году партия объявляла сбор средств в помощь медицинским учреждениям для борьбы с ковидом, в этом году мы начали помогать жителям освобождённых территорий. Практически половина от всего объёма гуманитарной помощи, направленной Алтайским краем в ДНР и ЛНР, была собрана и доставлена при участии партии. Сейчас в поддержке нуждаются, прежде всего, семьи наших ребят, и мы должны сделать для них всё возможное», — отметил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько.

Напомним, ЕР ведёт сбор средств жителям Донецкой и Луганской народных республик с начала специальной военной операции. Также весной в рамках акции «Весточка из дома» алтайские единороссы помогли жёнам военнослужащих из Алейска доставить до границы с Украиной фуру с посылками. Затем партийцы отправили в санаторий «Сосновый бор» детей из многодетных семей, чьи отцы принимают участие в спецоперации на Украине.

Реквизиты для сбора средств:

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития

ИНН 2225056528/КПП 222401001

Расчётный счёт 40703810302000001807

БИК 040173604

Банк АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

Корр. счёт 30101.810.2.00000000604

Назначение платежа для юридических лиц:

«Дата регистрации — ДД.ММ.ГГГГ, добровольное пожертвование на материальную поддержку военнослужащих и их семей. НДС не облагается».

Назначение платежа для физических лиц (указываются данные лица, осуществляющего платеж): «Добровольное пожертвование на материальную поддержку военнослужащих и их семей, дата рождения, адрес регистрации, серия номер паспорта, гражданство» (Пример: Добров. пожертвование на мат. поддержку военнослужащих и их семей, 01.05.85 г.р., Алт. кр, Панкрушихинский р-н, с. Панкрушиха, ул. Советская д. 6, кв. 56, 0107 110700, РФ)