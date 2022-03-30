Алтайский думец дал напутствие юным саблистам перед началом традиционного турнира

Накануне в Барнауле прошло открытие традиционного регионального турнира по фехтованию «Маэстро» памяти Владимира Лютова. Перед началом соревнований участников поприветствовал депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев, сообщает пресс-служба партии.

«Фехтование — очень точный вид спорта, который требует не только хорошей физической подготовки, выносливости, но и правильных, тактических решений, — отметил парламентарий. — Очень приятно видеть здесь такое количество юных спортсменов, каждый из которых готов побеждать. Спорт формирует характер, воспитывает чувства ответственности и за себя, и за свое будущее».

Победители командных соревнований первенства России среди кадетов по фехтованию на саблях были награждены благодарственными письмами депутата Госдумы и памятными подарками. Александр Терентьев лично поблагодарил саблистов за высокие достижения.

Напутственные слова спортсменам сказал и справоросс Степан Лютов, сын известного маэстро. Он пожелал ребятам «заслуженных побед» и если поражений, то только «достойных». «Спорт важен для любого гражданина, его нужно поддерживать и развивать, ведь недаром говорят — «в здоровом теле — здоровый дух», — прокомментировал начало турнира еще один социалист, представитель молодежной организации партии Илья Сурков.