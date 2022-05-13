Алтайский хоккеист «Каролины» Свечников забил два гола «Бостону», но команда всё равно проиграла

Два гола воспитанника алтайского хоккея не спасли его команду от поражения в матче розыгрыша Кубка Стэнли. Минувшей ночью по алтайскому времени форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников оформил дубль в выездной игре первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

Тем не менее его команда уступила с результатом 2:5. Счёт в серии до четырёх побед теперь равный — 3:3.

Решающая — седьмая встреча команд состоится завтра на домашнем льду «Каролины». Напомним, Свечников родился в 2000 году в Барнауле. За «Каролину» он выступает с 2018 года.

В августе 2021 года спортсмен подписал с клубом контракт на восемь лет на общую сумму 62 млн долларов.