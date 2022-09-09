Алтайский край стал вторым в Сибири по доступности детсадов

Алтайский край стал вторым среди регионов Сибири по доступу в детские сады, а Новосибирская область заняла последнее место, сообщает NGS.ru

Рейтинг составило Министерство просвещения России.

«Тройку лучших по доступности дошкольного образования заняли Республика Тыва — 100%, Алтайский край — 99,78% и Омская область с показателем 99,64%», — отмечает издание.

Новосибирская область набрала 83,32%.