Алтайский край стал вторым в Сибири по доступности детсадов
Доступность дошкольного образования исследовали в Минпросвещения РФ
9 сентября 2022, 14:05
Алтайский край стал вторым среди регионов Сибири по доступу в детские сады, а Новосибирская область заняла последнее место, сообщает NGS.ru
Рейтинг составило Министерство просвещения России.
«Тройку лучших по доступности дошкольного образования заняли Республика Тыва — 100%, Алтайский край — 99,78% и Омская область с показателем 99,64%», — отмечает издание.
Новосибирская область набрала 83,32%.
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