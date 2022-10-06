Алтайский Минтранс анонсировал новый план развития межмуниципального транспорта в регионе

Министерство транспорта Алтайского края подготовило план комплексного развития транспортной инфраструктуры региона. Его ведомство уже согласовало с соседними регионами — Новосибирской и Кемеровской областями, а также с Республикой Алтай. Теперь план должен утвердить федеральный Минтранс, рассказал заместитель министра транспорта региона Дмитрий Коровин на онлайн-конференции 5 октября.

По словам Коровина, схема относится к межмуниципальным, региональным и международным перевозкам.

«В плане зашита комплексная схема транспортного обслуживания населения. Он разрабатывался два с половиной года. Схема сложная, включает стратегические программы развития. Она показывает, что необходимо заниматься формированием нового транспортного каркаса, помогать перевозчикам, делать всё, чтобы не было пустых отправлений с райцентров, чтобы появлялись новые перевозчики и транспортные средства. Если есть возможность пересадки, то надо вводить единый билет, единое пользование», — рассказал Коровин.

Чиновник отметил, что власти будут вводить новую систему три-четыре года. Она должна сделать так, чтобы «перевозчики работали в комфортных условиях», подчеркнул замминистра.

Ситуация с электротранспортом уже решается, отметил замглавы Минтранса. По его словам, в Рубцовск в ближайшее время поставят семь троллейбусов, ранее туда купили ещё четыре троллейбуса. На приобретение новых трамваев в Барнаул власти потратили более 700 млн рублей. Их должны привезти в первом квартале 2023 года, отметил Коровин.

«Это первые шаги по обновлению горэлектротранспорта. Также мы вошли в проект „Чистый воздух“. С его помощью мы также можем развивать электротранспорт. Кроме того, по Бийску мы, по сути, сняли проблему банкротства предприятия, восстановили его работоспособность и в будущем, я думаю, и Бийск ждут позитивные перемены», — рассказал замглавы ведомства.

Напомним, что на той же пресс-конференции 5 октября Дмитрий Коровин отметил, что показатели транспортной отрасли Алтайского края возвращаются на допандемийный уровень. Так, пассажиропоток вырос по автомобильным, железнодорожным и авиаперевозкам.

Автовокзал Барнаула за девять месяцев этого года обслужил 880 тысяч пассажиров, а Бийска — 430 тысяч пассажиров. Выросло количество маршрутов в Яровое и Белокуриху. На федеральных трассах Алтайского края в 2022 году стало на 20% легковых автомобилей больше, чем в 2021-м.

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