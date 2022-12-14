Армирование и укрепление: работы по реконструкции путепровода в Барнауле продолжаются

Работы по реконструкции моста на проспекте Ленина в Барнауле продолжаются. Как сообщает Telegram-канал «Мост», работы ведутся и на трехпролетном, и на восьмипролетном путепроводе.

Так, на трехпролетном путепроводе уже выполняется армирование ростверка первой опоры и установка опалубки для последующего бетонирования. На второй опоре рабочие занимаются устройством котлована под последующую подготовку основания фундамента. Одновременно с этим подрядчик занимается изоляцией тепловой сети из оцинкованной стали.

На восьмипролетном путепроводе также ведутся работы. Сейчас главная задача рабочих — укрепить грунт. На четвертой опоре, с которой субподрядчик начал выполнять инъектирование, заполнено уже 90% скважин. Всего на четырех опорах необходимо будет заполнить более 300 грунтоцементных свай.

Вместе с тем на третьей опоре рабочие забивают шпунт для дальнейшего производства работ по устройству буронабивных свай.