Банк «Открытие» предлагает клиентам удобную реструктуризацию и рефинансирование кредитов

Клиент может одновременно получить отсрочку и изменить процентную ставку для снижения ежемесячного платежа

28 декабря 2022, 17:01, ИА Амител

Фото: Банк «Открытие»

Банк «Открытие» создал «конструктор реструктуризации» розничных кредитов и существенно расширил возможности рефинансирования. Теперь клиенты, оказавшиеся в трудном финансовом положении, могут комбинировать различные механизмы снижения финансовой нагрузки и комфортно обслуживать свой кредит.

Ранее клиент, имеющий просрочку по кредиту наличными, в рамках реструктуризации мог получить только отсрочку по выплате основного долга или снизить ежемесячный платеж, увеличив общий срок кредита. Теперь в банке создан «конструктор реструктуризации» — клиент может одновременно с увеличением срока кредита воспользоваться временной отсрочкой, а также изменить процентную ставку для снижения размера ежемесячного платежа.

Что это за программа?

Программа рефинансирования действует и на кредиты наличными, и на кредитные карты, оформленные в банке. Она предусматривает возможность объединить несколько продуктов, выданных банком «Открытие», и получить новый кредит по средней ставке. При этом клиент получает новый график платежей. Сейчас есть возможность получить и отсрочку по процентам, если кредит взят недавно, но уже есть проблемы с его обслуживанием, и отсрочку по выплате основного долга, если кредит погашался уже достаточное время и основные проценты по нему выплачены.

Банк «Открытие» ценит время клиентов, поэтому оформить реструктуризацию или рефинансирование можно не только в офисе, но и онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке. Процедура оформления занимает до 15 минут.

Кому она будет интересна?

За 11 месяцев 2022 года банк «Открытие» реструктурировал розничных кредитов на 5,1 млрд рублей, что на 38% больше, чем за весь 2021 год. Программой реструктуризации воспользовались более 5 тысяч человек.

Чаще всего за реструктуризацией и рефинансированием кредита в банк обращаются мужчины в возрасте 30-40 лет. Больше всего обращений поступает из Москвы и Московской области, Тульской, Тверской и Ярославской областей, а также из регионов Западной Сибири. Главная причина обращений — снижение доходов или потеря работы. Дистанционный формат более востребован у клиентов — через него оформляют порядка 70% обращений.

Подробнее с условиями программ реструктуризации и рефинансирования кредитов можно ознакомиться на сайте банка.