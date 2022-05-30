Банк ВТБ подключился к Системе быстрых платежей

Банк ВТБ подключился к Системе бывших платежей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«ВТБ одним из первых среди лидеров банковского рынка обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и интернете с помощью Системы быстрых платежей, используя приложение „СБПэй“. По данным банка, до конца года им воспользуется до 1,5 млн клиентов ВТБ», — сказано в сообщении пресс-службы ВТБ.

Отмечается, что через Систему быстрых платежей покупатели смогут оплачивать покупки в магазинах при помощи QR-кодов.

Напомним, что все кредитные организации в России должны подключиться к СБП до 1 июля.