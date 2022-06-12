Барнаульцам в честь праздника на улицах раздают ленточки в цветах российского флага
В Железнодорожном районе к акции присоединился глава района Михаил Звягинцев, который раздавал ленты прохожим
В Барнауле в День России горожанам раздают ленточки в цветах государственного флага. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Подарком для жителей города стали ленты в цветах российского флага. Волонтёры вручали яркие триколоры на площадях Сахарова и Советов, на нулевом километре — именно на этих площадках в первой половине дня состоялись мотопробег в честь Дня России, фестиваль ГТО, товарищеский матч по хоккею и построение войск Барнаульского гарнизона», — сказано в сообщении.
В Железнодорожном районе к акции присоединился глава района Михаил Звягинцев, который раздавал ленты прохожим.
В вечернее время раздавать ленточки будут на набережной Оби и улице Мало-Тобольской, где пройдут праздничные мероприятия.
С программой празднования Дня России в Барнауле можно ознакомиться по ссылке.