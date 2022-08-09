Барнаульцы обеспокоены судьбой живущего на улице инвалида

Барнаульцы в социальных сетях обсуждают живущего на улице мужчину-инвалида. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «В курсе 22».

По словам горожан, мужчина живёт на улице у дома № 55 по ул. 1-й Западной не первый год. У него нет ноги, а также, как отмечают люди, видно, что бездомный нуждается в медицинской помощи.

«Почему местные власти не обращают на них внимания? Данные граждане находятся и проживают около территории детского сада № 84», — задались вопросом обеспокоенные горожане.

Отметим, что после публикации поста на эту тему в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул» в комментариях откликнулись представители Минсоцзащиты, которые рассказали, что направили на указанное место мобильную группу.