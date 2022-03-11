Депутаты «Единой России» в Барнаульской гордуме будут сопровождать все заявки по социальной газификации. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов на встрече с главой Центрального района Максимом Сабыной.

Как напомнил Вячеслав Перерядов, по инициативе «Единой России» в стране получил практическое применение термин «социальная газификация»: бесплатное доведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населённых пунктах.

«По инициативе „Единой России“ был принят закон о бесплатном доведении газа до участка. Первый этап газификации будет проведён до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Мы — депутаты „Единой России“ в Барнаульской городской Думе — будем сопровождать все заявки, поступившие от жителей краевой столицы в рамках этой программы», — заявил Вячеслав Перерядов.

По информации Максима Сабыны, в Центральный район поступило 1195 заявок на включение в график газификации. По подсчётам специалистов, в районе потенциально можно газифицировать ещё более 4000 домовладений.

«Секретарь Барнаульского местного отделения „Единой России“, глава города Вячеслав Франк поставил перед нами задачу — донести до каждого барнаульца всю необходимую информацию о программе догазификации. Считаю, что непосредственно в Центральном районе необходимо усилить работу по информированию барнаульцев, в том числе объясняя жителям детальный механизм подачи заявки. Депутаты „Единой России“ в городской думе готовы вместе со специалистами профильных комитетов районных администраций лично обойти все домовладения, которые могут быть газифицированы. Если нужна работа с органами ТОС, то и на их площадках мы готовы обращать внимание барнаульцев на возможность социальной газификации», — заявил Вячеслав Перерядов.

Также партиец обратил внимание главы Центрального района на необходимость более тщательной работы со льготными категориями горожан, которые имеют право на предоставление единовременной материальной помощи при подключении жилого дома к природному газу, а именно: ветераны боевых действий, семьи погибших ветеранов боевых действие, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награждённые знаком «Жители блокадного Ленинграда» и участники Великой Отечественной войны.

Расходы на подключение к экологически чистому топливу компенсируют малоимущим гражданам и семьям, тем, кому присвоен статус «Дети войны», а также находящимся в трудной жизненной ситуации. Льготники имеют право на субсидии и компенсации части расходов. В зависимости от категории собственникам домов, подключившим газ после 20 апреля 2021 года, предусмотрена компенсация 50, 75 и 100% от понесённых на внутридомовую газификацию затрат в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Направить предварительную заявку на включение в график догазификации можно через портал Единого оператора газификации, а также в клиентском центре ООО «Газпром газораспределение Барнаул» по адресу: пр. Социалистический, 24 или по электронной почте office@altaigazprom.ru и в филиалах МФЦ.

Телефон единой справочной службы «Газпром газораспределение Барнаул»: 8-800-600-04-00.