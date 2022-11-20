Барнаульский романтик нанял автовышку, чтобы порадовать любимую

В Барнауле мужчина нанял автовышку, для того чтобы порадовать любимую. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Барнаул».

Как отметил автор сообщения, горожанин нарядился в костюм, надел туфли и в таком виде поднялся к балкону последнего этажа, чтобы вручить цветы даме сердца.

В комментариях под публикацией нашлось очень много пользователей, которые не оценили поступок мужчины, назвав это показухой, а один из комментаторов признался, что сначала подумал о том, что пожарные спасают кого-то при помощи автовышки.