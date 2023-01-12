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Биолог рассказал, почему на Алтае становится меньше воробьев и какой катастрофой это обернется

Популяция пернатых сокращается как в городах, так и в районах региона

12 января 2023, 16:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Заведующий лабораторией "Музей природы" АлтГУ, кандидат биологических наук Виктор Петров заявил, что численность воробьёв в Алтайском крае снижается, что в будущем может привести к катастрофе. О причинах и последствиях исчезновения знакомых всем птиц он рассказал в публикации, которую выложили на официальном сайте вуза. 

Специалист отметил, что на территории России живёт преимущественно два вида воробьёв — домовые, которые обитают во дворах, и полевые, которые селятся на окраинах населённых пунктов, в заброшенных посёлках и вблизи от посевов зерновых культур. Домовой воробей расселился из Северной Европы и сейчас считается одной из самых распространённых птиц в мире, однако на западе Европы их уже практически нет. Исчезают пернатые и в Алтайском крае, в том числе в Барнауле. 

"В конце 80-х годов орнитолог Виктор Плотников вёл учёт городских воробьёв в краевой столице. В этом году опять начал "считать город", и мы сравнили современные данные (хотя они ещё не полные) и данные тех лет. Так вот, в 1988-1989 годы в городе было от 700 до 2,5 тысячи особей на квадратный километр. Сейчас — 600-700, не больше", — подчеркнул Петров.

На численность птиц влияет изменение типа застройки. Пернатые селятся в щелях домов, однако современные здания для этого непригодны. Снижается и кормовая база — из-за уменьшения мусора и стрижки травы (в которой водятся насекомые, основа рациона птенцов). 

Численность полевого воробья также падает. Этот факт подтверждают сообщения местных жителей — они замечают, что птиц становится всё меньше. Биолог называет снижение численности полевого воробья лишь вершиной айсберга — сейчас в целом падает количество птиц и насекомых, которые связаны с сельским хозяйствам.

По словам Петрова, информацию от местных жителей об уменьшении количества птиц орнитологи получают из тех районов, которые сообщали о массовой гибели пчёл. Предположительно, их уменьшение связано с использованиями аграриями химикатов. Птицы же, несмотря на поедание зёрен, также уничтожают и насекомых-вредителей, так что уменьшение их популяции в будущем может сказаться на урожайности. 

Комментарии 18

  • не заметили мы что их меньше
    12 января, Гость   Ответить
  • Люди, кормите птиц. Вешайте кормушки за окном или просто насыпайте семечки на подоконник. И птиц накормите, и ваши котики бесплатный телевизор получат.
    12 января, Гость   Ответить
  • из-за уменьшения мусора --- В Барнауле стало меньше мусора??? Вот насмешил!!!
    12 января, Гость   Ответить
  • Осенью, у нас в садоводстве недалеко от Барнаула, когда стайка вопробьём садится на провода между двух опор, на все 4 провода, и не всем хватает места... но и провода натягиваются так, что столбы, на которых провода, слегка наклоняются друг к другу...
    12 января, Гость   Ответить
  • Голубей бы лучше поубавилось
    12 января, Гость   Ответить
  • Город экосистема искусственная и предназначена для жизни человека. Современные города не так давно появились. Как воробьи жили без городов и человека?)
    12 января, Гость   Ответить
  • "не заметили мы что их меньше" --- Гость, невнимательные значит. Мы заметили, что воробьев последние годы стало мало.
    12 января, Гость   Ответить
  • "или просто насыпайте семечки на подоконник" --- Гость, просто сыпать лучше не надо, голубей привлечёте. А этих "городских крыс" и так полно. Лучше сыпать в такие кормушки, куда голуби не залезут.
    12 января, Гость   Ответить
  • "когда стайка вопробьём садится на провода между двух опор, на все 4 провода, и не всем хватает места"- верно подмечено, тоже осенью частенько такое наблюдаю. Так что пьших - считайте лучше!!!
    12 января, Гость   Ответить
  • Как всегда информация не полная. Птиц и насекомых травят так называемые фермеры. Когда напроизвольно , из-за халатности, а иногда специально. Дикари. Из-за бабла готовы потравить всех , даже людей
    12 января, Гость   Ответить
  • В Питере такая же байда - года два-три назад воробьи в городе практически исчезли....но в том году появились...зато колония ворон и галок выросла на порядок особенно в центре.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, В истории Китая был период , когда истребили воробьев , кончилось это тем , что пришлось закупать воробьев в других странах , в том числе и в СССР .
    13 января, Гость   Ответить
  • Птиц и в правду стало меньше это очень заметно
    13 января, Гость   Ответить
  • Мы подкармливаем пшеном каждую зиму: и возле дома, и на даче (когда ездим зимой туда)
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Вас кто научил птичек пшеном подкармливать?
    13 января, Гость   Ответить
  • Салютов они боятся.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, только не сыпьте птицам пшено!!!!!!! Если кто в курсе, на очищенном пшене размножается и грибок и ещё какая то хрень, это очень вредно для птиц. Пшено можно только нечищенное, а семечки не жаренные. Читала, что можно овсяные хлопья, там и сердце вина и оболочка, все, что птицам необходимо.
    13 января, Гость   Ответить
  • Меня больше волнует куда делись свиристели, уже второй год не вижу! Из-за этого с прошлого года осталось очень много рябины!!!
    14 января, Гость   Ответить
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