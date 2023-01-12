Биолог рассказал, почему на Алтае становится меньше воробьев и какой катастрофой это обернется

Популяция пернатых сокращается как в городах, так и в районах региона

12 января 2023, 16:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заведующий лабораторией "Музей природы" АлтГУ, кандидат биологических наук Виктор Петров заявил, что численность воробьёв в Алтайском крае снижается, что в будущем может привести к катастрофе. О причинах и последствиях исчезновения знакомых всем птиц он рассказал в публикации, которую выложили на официальном сайте вуза.

Специалист отметил, что на территории России живёт преимущественно два вида воробьёв — домовые, которые обитают во дворах, и полевые, которые селятся на окраинах населённых пунктов, в заброшенных посёлках и вблизи от посевов зерновых культур. Домовой воробей расселился из Северной Европы и сейчас считается одной из самых распространённых птиц в мире, однако на западе Европы их уже практически нет. Исчезают пернатые и в Алтайском крае, в том числе в Барнауле.

"В конце 80-х годов орнитолог Виктор Плотников вёл учёт городских воробьёв в краевой столице. В этом году опять начал "считать город", и мы сравнили современные данные (хотя они ещё не полные) и данные тех лет. Так вот, в 1988-1989 годы в городе было от 700 до 2,5 тысячи особей на квадратный километр. Сейчас — 600-700, не больше", — подчеркнул Петров.

На численность птиц влияет изменение типа застройки. Пернатые селятся в щелях домов, однако современные здания для этого непригодны. Снижается и кормовая база — из-за уменьшения мусора и стрижки травы (в которой водятся насекомые, основа рациона птенцов).

Численность полевого воробья также падает. Этот факт подтверждают сообщения местных жителей — они замечают, что птиц становится всё меньше. Биолог называет снижение численности полевого воробья лишь вершиной айсберга — сейчас в целом падает количество птиц и насекомых, которые связаны с сельским хозяйствам.

По словам Петрова, информацию от местных жителей об уменьшении количества птиц орнитологи получают из тех районов, которые сообщали о массовой гибели пчёл. Предположительно, их уменьшение связано с использованиями аграриями химикатов. Птицы же, несмотря на поедание зёрен, также уничтожают и насекомых-вредителей, так что уменьшение их популяции в будущем может сказаться на урожайности.