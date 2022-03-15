Более 24 тысяч заявок на догазификацию получили в Алтайском крае

В правительстве Алтайского края состоялось заседание штаба по газификации региона под председательством губернатора Виктора Томенко. Как сообщает пресс-служба краевых властей, штаб продолжает начатую в 2021 году работу совместно с ПАО «Газпром».

С докладом выступил глава регионального Минстроя Иван Гилев. Он отметил, что сейчас принято 24 148 заявок на догазификацию, а по 7122 заявкам уже заключены договоры. До границ земельных участков 2667 домовладений уже доведены газораспределительные сети.

Всего общая сумма договора на догазификацию между Единым оператором газификации РФ и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» составляет 21 миллиард рублей. На сегодняшний день в регионе реализуются мероприятия по проектированию и строительству объектов газоснабжения.

Напомним, в Алтайском крае предусмотрены меры поддержки гражданам, принявшим решение газифицировать свои дома — компенсация за счёт краевого бюджета. Гражданам с низким уровнем доходов компенсация предоставляется из фактически произведённых расходов на проведение природного газа в размере 50 тысяч рублей. Также определены льготные категории граждан, которым размер компенсации увеличен и составляет от 75 до 100 тыс. рублей.