Бузова перепутала фотографию открытия первого «Макдоналдса» в России с актуальными кадрами

Российская певица, телеведущая и шоувумен Ольга Бузова немного потерялась во времени. Она перепутала фотографию с открытия первого в России «Макдоналдса» на Пушкинской с актуальными кадрами.

«Я надеюсь, это фейковая фотография, и такого скопления людей нет в центре Москвы у McD's. А если есть, ребят, вы серьёзно???» — написала Бузова в Telegram под фотографией, сделанной в 90-м году.

После этого певица разразилась речью о том, что она — русская, и нажарит себе «картошки фри» дома, но не будет стоять в очередях ради неё.

Также Бузова обратилась к предпринимателям с просьбой срочно открывать российский фастфуд. Она даже предложила заинтересованным своё лицо в качестве бренда.