Бывший прокурор Алтайского края Хорошев ушел с должности в Новосибирской области

Глава прокуратуры Новосибирской области Яков Хорошев уходит в отставку, сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, он намерен вернуться в Алтайский край, где он работал до переезда в Новосибирск.

Напомним, что Хорошев родился в 1956 году в Астрахонской области. В 2009 году генпрокурор назначил Хорошева прокурором Алтайского края, а в 2018 году — прокурором Новосибирской области. В июне он подал в отставку, 29 июля президент Владимир Путина подписал указ об освобождении Якова Хорошева от должности.

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Прочее Прокурор Алтайского края Хорошев готовится продолжить службу в Новосибирске

Предположительно, его пост займет Александр Бучман, который сейчас занимает пост прокурора Амурской области.