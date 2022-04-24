Цены растут, автобусов нет: жители Бийского района жалуются на проблему с общественным транспортом

Жители Бийского района пожаловались на проблемы с автобусными маршрутами. Как сообщают «Вести Алтай», перевозчики регулярно отменяют рейсы и самовольно поднимают стоимость проезда. Районные власти же оценивают ситуацию как критическую, однако не могут найти управу на перевозчиков — по решению суда маршруты больше не являются муниципальными.

Автобусные маршруты в последнее время стали морокой для жителей всего Бийского района. Верх-катунцы утром едут в город за 39 рублей, однако вечером проезд стоит уже 50 рублей. На серьёзное удорожание проезда до Бийска жалуются и жители других сёл. При этом обоснования роста цен никто не приводит.

Власти Бийска найти управу на них не могут, поскольку маршруты выходят за границы района и заезжают на территорию городского округа, пересекая муниципалитеты. По федеральному закону № 220 от 2015 года они являются межмуниципальными и заниматься ими должна не районная администрация, а краевой Минтранс.

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На этот факт в своё время обратила внимание прокуратура. По этому поводу шли долгие судебные тяжбы. Администрация Бийского района фактически потеряла свои муниципальные маршруты.



В свою очередь, в Минтрансе отмечают, что аналогичная ситуация уже была в Алейском, Заринском, Рубцовском районах — там, где административный центр сельского района фактически находится в городе. При этом переходный период по передаче маршрутов в ведение Минтранса займёт до 180 дней, говорят районные чиновники.

За это время на конкурсной основе найдут новых перевозчиков для бийских сёл. А пока чиновникам придётся договариваться с действующими подрядчиками, чтобы те возили людей в рамках действующих муниципальных контрактов.

Перевозчик, в адрес которого сейчас звучит больше всего жалоб, объяснил, что сам стал заложником именно вышеописанной ситуации. По словам Виталия Зубцова, на сельские маршруты его фирма зашла в феврале этого года, выиграв конкурс. Районные власти заверили: обосновать и увеличить тариф на проезд — не проблема. А когда контракт был заключён, выяснилось: маршруты межмуниципальные, ни о каком повышении речи быть не может.

Понимая, что возить пассажиров по расценкам 2018 года — нерентабельно, перевозчик самовольно поднял стоимость проезда и сократил число автобусов на линии.