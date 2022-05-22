Человека сбили напротив ТРЦ Galaxy в Барнауле

Человека сбили у ТРЦ Galaxy в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

По словам автора сообщения, мужчина пытался перебежать через дорогу в неположенном месте, однако дойти до места назначения не смог.

По предварительным данным, пострадавший остался жив. На место происшествия прибыли медики, которые оказали ему необходимую помощь.

Подробности случившегося неизвестны.

Ранее сообщалось, что в барнаульском посёлке Борзовая Заимка КамАЗ врезался в школьный забор. В результате аварии никто не пострадал.