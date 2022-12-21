Четверть россиян сообщили о сокращениях в их компаниях в новом году

Четверть россиян ожидают сокращений в своих компаниях в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала HeadHunter.

50% опрошенных рассказали, что у них на работе в новом году сокращений штата не ожидается. Такой ответ чаще всего давали представители сферы закупок, медики, сотрудники сферы науки и образования, а также госслужащие.

24% опрошенных заявили, что в их компаниях частичные сокращения ожидаются. Чаще всего о сокращениях говорили представители сфер добычи сырья, производства и высшего менеджмента.

Добиться повышения удалось 6% респондентов, а 5% за год пошли на понижение в должности.