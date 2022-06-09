Что осталось от моста у Нового рынка? Фотогалерея

Работы по демонтажу моста у Нового рынка идут полным ходом. Телеграм-канал «Мост» показал, что осталось от путепровода на данный момент.

На месте большей части объекта уже остались одни опоры. Рабочие разбирают коммуникации.

Напомним, что путепровод на Новом рынке в Барнауле закрыли на реконструкцию 21 мая — она продлится полтора года, до конца ноября 2023-го.

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