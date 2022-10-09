Чуйский тракт трижды перекроют из-за движения военных колонн

В Алтайском крае военные трижды перекроют Чуйский тракт. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Перекрывать будут следующие участки дорог:

с 22:05 до 23:05 на участке Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 257 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» (полевая позиция);

с 22:05 до 23:05 на участке 257 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» (полевая позиция) — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Налобиха;

с 22:25 до 23:10 на участке 262 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» (полевая позиция) — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 257 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» (полевая позиция).

Жителей и гостей региона просят с пониманием отнестись к дорожной обстановке.