Citilink опроверг закрытие своих магазинов и «пустующие полки»

В пресс-службе Citilink опровергли публикацию Telegram-канала Mash о том, что в компании «пустуют полки» и она закрывает свои филиалы. Организация не сокращает географию присутствия — в Муроме и Чебоксарах все полноформатные склады-магазины продолжают работать, а в Коврове и Арзамасе лишь переформатировали неэффективные точки.

«Информация про поднятие плана и сокращение оклада полностью не соответствует действительности. С уверенностью отвечаем, что хозяева зарядок и посудомоек (aka „Ситилинк“) чувствуют себя хорошо и продолжают работу в непростое время — перестраивают логистику, привозят новые китайские и турецкие бренды бытовой техники и электроники, открывают предзаказ на новый Samsung Flip и начинают продажи новых категорий товаров — от автомасел до детских конструкторов», — отметила PR-менеджер компании Анна Фомина.

Напомним, что накануне Mash сообщил, что Citilink якобы закрывает свои магазины, а сотрудников заставляет выполнять постоянно растущие планы продаж.