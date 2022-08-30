Депутат Хамзаев предложил сделать обязательным использование переносок и автобоксов для перевозки животных

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить правила перевозки животных в салоне автомобиля. По его инициативе нужно использовать переноски или специальные автобоксы.

Хамзаев направил письмо на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова, сообщает RT. В тексте письма Хамзаев указал, что домашние животные, которые могут свободно передвигаться по салону, представляют опасность, поскольку могут добраться до зоны педалей или лобового стекла.

Парламентарий считает, что реализация данной идеи позволит водителю не отвлекаться во время езды, а также всегда понимать, где находится домашнее животное.

Хамзаев попросил Черникова рассмотреть вопрос об изменении правил дорожного движения в этой сфере.