Депутаты предложили вызывать в военкомат без личного вручения повестки

16 марта депутаты Госдумы рассмотрят изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым личное вручение повестки станет необязательным для вызова в военкомат. Если закон примут, то новые правила начнут действовать уже с 1 апреля, когда стартует весенняя призывная кампания.

По действующим нормам необходимо, чтобы гражданин получил повестку лично и под расписку. Если повестка не пришла, посещать военкомат необязательно. За уклонение от призыва после получения повестки предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до двух лет лишения свободы.

Корректировка закона предполагает, что повестку можно доставлять заказным письмом по адресу, указанному в документах воинского учёта, а также по месту работы или учёбы. Повестка будет считаться полученной под расписку в день доставки заказного письма.