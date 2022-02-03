Защищать детей некому. Омбудсмен рассказала, что в Алтайском крае не хватает специалистов по опеке

В 26 районах Алтайского края только по одному специалисту по опеке и попечительству, что недостаточно для полноценной работы. Об этом уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала на встрече с губернатором региона Виктором Томенко.

Омбудсмен отметила, что на таких специалистов возлагается особая ответственность. В частности, они всегда должны быть готовы к выезду на дом для применения крайних мер защиты. Казанцева предложила ввести минимум две ставки в каждом районе. Также 22 территории Алтайского края нуждаются в дополнительных специалистах в комиссиях по делам несовершеннолетних.

Казанцева обратила внимание, что в двух десятках районов специалисты по опеке и попечительству получают менее 18 тыс. руб., что не соотносится с уровнем ответственности за жизнь и здоровье детей. Виктор Томенко пообещал дать поручение органам власти, чтобы они проработали этот вопрос.