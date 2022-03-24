Детский омбудсмен предложила создать в России магазины с фиксированными ценами

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать в России магазины с фиксированными ценами. Её слова передаёт RT.

Волынец заявила, что сейчас в торговых сетях фиксируется массовый рост цен. В связи с этим она предложила создать государственные магазины, которые будут реализовывать товары по фиксированным ценам.

Омбудсмен считает, что продавать в таких сетях должны товары первой необходимости, а также товары для детей.

Это, по мнению чиновницы, позволит обезопасить людей и предпринимателей от недобросовестной конкуренции.