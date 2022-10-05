Девятибалльные пробки сковали улицы Барнаула
Дорога домой из центра станет испытанием терпения горожан
5 октября 2022, 18:02, Илья Звягинцев
Улицы Барнаула после окончания рабочего дня сковали девятибалльные заторы. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Несколько серьёзных заторов растянулось по проспектам Ленина и Красноармейскому. Длинная пробка, как обычно, зафиксирована на проспекте Строителей.
Также стоит движение на Ядринцева, Молодёжной и Челюскинцев.
Объехать пробки через лес тоже не получится. На шоссе Ленточный бор автомобили стоят как минимум треть пути до Власихинской.
Тяжёлая ситуация на дорогах в районе ВРЗ.
Комментарии
Новости партнеров