Девятибалльные пробки сковали улицы Барнаула

Улицы Барнаула после окончания рабочего дня сковали девятибалльные заторы. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Несколько серьёзных заторов растянулось по проспектам Ленина и Красноармейскому. Длинная пробка, как обычно, зафиксирована на проспекте Строителей.

Также стоит движение на Ядринцева, Молодёжной и Челюскинцев.

Объехать пробки через лес тоже не получится. На шоссе Ленточный бор автомобили стоят как минимум треть пути до Власихинской.

Тяжёлая ситуация на дорогах в районе ВРЗ.