Девятибалльные пробки сковали улицы Барнаула

Дорога домой из центра станет испытанием терпения горожан

5 октября 2022, 18:02, Илья Звягинцев

Улицы Барнаула после окончания рабочего дня сковали девятибалльные заторы. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Несколько серьёзных заторов растянулось по проспектам Ленина и Красноармейскому. Длинная пробка, как обычно, зафиксирована на проспекте Строителей.

Также стоит движение на Ядринцева, Молодёжной и Челюскинцев.

Объехать пробки через лес тоже не получится. На шоссе Ленточный бор автомобили стоят как минимум треть пути до Власихинской.

Тяжёлая ситуация на дорогах в районе ВРЗ.

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