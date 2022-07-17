До +25 градусов и грозы. Прогноз в Алтайском крае на 18 июля

Теплая, но сырая погода установится в Алтайском крае 18 июля, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит +20...+25 градусов. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле термометры покажут +21...+23 градуса. Во второй половине дня будет небольшой дождь, возможна гроза. Скорость ветра — до 11 м/с.