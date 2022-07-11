До +30, возможны грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 12 июля

Жаркая погода установится в Алтайском крае 12 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит +25...+30 градусов. По юго-востоку местами будут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер подует северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле термометры покажут +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра — до 11 м/с.