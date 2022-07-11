До +30, возможны грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 12 июля
В Барнауле при этом осадков не ожидается
12 июля 2022, 06:00, Никита Черников
Жаркая погода установится в Алтайском крае 12 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю дневная температура составит +25...+30 градусов. По юго-востоку местами будут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер подует северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле термометры покажут +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра — до 11 м/с.
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