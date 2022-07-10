До +33 градусов и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 11 июля
По югу региона местами ожидается порывистый ветер
11 июля 2022, 06:00, Никита Черников
Жаркая погода будет преобладать в Алтайском крае в понедельник, 11 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю дневная температура составит +28...+33 градуса, в Барнауле воздух прогреется до +30 градусов.
Преимущественно без осадков. Ветер подует северо-восточный, 6-11 м/с, по югу местами порывы до 16 м/с.
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