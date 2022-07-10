До +33 градусов и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 11 июля

Жаркая погода будет преобладать в Алтайском крае в понедельник, 11 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит +28...+33 градуса, в Барнауле воздух прогреется до +30 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер подует северо-восточный, 6-11 м/с, по югу местами порывы до 16 м/с.