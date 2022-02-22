До +5 градусов и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 23 февраля

Температурные колебания от -5 до +5 градусов ожидаются в Алтайском крае 23 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт не без осадков — ожидается мокрый снег, а местами по северу метели.

По прогнозу синоптиков, в целом по региону температура составит от -5 до 0 градусов, а по югу — от 0 до +5 градусов. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами по югу порывы до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. Ожидается снег, мокрый снег, утром метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.