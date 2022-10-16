Дожди и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 17 октября
Местами порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду
17 октября 2022, 06:03, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 17 октября погода не будет благоприятной. Об этом рассказали специалисты регионального гидрометцентра.
Температура воздуха по краю составит +9...+14 градусов. Небольшие, местами умеренные дожди.
Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду, местами по востоку порывы до 17-22 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +9...+11 градусов. Временами дожди.
Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду.
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