Два трамвайных маршрута временно изменили в Барнауле из-за аварии на электросетях

Из-за отсутствия напряжения на участке улицы Антона Петрова от улицы Малахова до Попова было приостановлено движение троллейбусов № 1, 6, 7 и трамваев № 3, 5, 7, 9, 10. Как сообщает пресс-центр мэрии, сейчас на месте работают сотрудники энергослужбы МУП «Горэлектротранс», которым удалось частично восстановить движение, однако трамваи № 7 и № 9 временно изменили свой маршрут.

Так, № 7 сейчас идёт по следующему маршруту: депо № 3 — Малахова — Антона Петрова — далее по маршруту. Обратно в этом же направлении — без заезда на улицы Попова и Власихинскую.

Маршрут № 9 организован следующим образом: Докучаево — Попова — Космонавтов — Малахова — Антона Петрова — Северо-Западная — Калинина — Космонавтов — Попова — Докучаево.

Движение по изменённым маршрутам будет продолжаться до устранения аварии на сетях электроснабжения.