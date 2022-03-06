Джонсон заявил, что НАТО не ставит под сомнение величие России как мировой державы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны НАТО не испытывают враждебности в отношении граждан России и не ставят под сомнение величие страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет враждебности по отношению к российским гражданам и у нас нет желания ставить под сомнение величие страны и мировой державы», — говорится в статье Джонсона, опубликованной в газете New York Times.

Британский премьер также написал, что Россия «обладает превосходящей мощью».

Напомним, Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».