Эксперт рассказал, в каком случае майские выходные для россиян могут продлить

Длительные каникулы могут стать серьёзной нагрузкой на экономику, но разрешить их могут, если это позволит сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами. Об этом рассказала агентству «Прайм» преподаватель РУДН Мария Петровская.

По словам Петровской, далеко не все компании могут позволить себе введение длинных выходных, поскольку это создаёт дополнительную нагрузку из-за необходимости сохранения зарплат и социальных функций.

«Предложение сделать выходными днями 4-6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах», — считает Петровская.

По её словам, в дополнительные выходные люди смогут заниматься огородами и гарантировать себе осенний урожай.