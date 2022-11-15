Ёлка и арка-звезда. Каким будет новогодний снежный городок на барнаульском Арбате

Снежный городок с ёлкой на Новый год появится на пешеходной улице Мало-Тобольской в границах проспекта Ленина и проспекта Социалистического в Барнауле. Там будут горки, ледяные фигуры и арт-объекты. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Что появится на барнаульском Арбате?

В этом году на ул. Мало-Тобольской катка, видимо, не будет. Его в закупке нет. Однако горки в городке точно сделают. Они начнут работать с 23 декабря (с 8 до 22 часов) до демонтажа в феврале. У каждой горки разместят стенды с правилами безопасности. Компания построит скаты горок, заменит и подключит новые светодиодные прожекторы и бахрому и смонтирует конструкцию шестиметровой ели с искусственной хвоей до 23 декабря 2023 года. На неё повесят 70 шаров, 720 метров гирлянд, 40 бантов, звезду и даже таймер. У ёлки сделают небольшое ледяное ограждение.

Также на ул. Мало-Тобольской появятся ледяные барельефы, состоящие из блоков, установленные на ледяные тумбы.

Подрядчик до 23 декабря вырежет и ледяные фигуры «в символике Нового года по мотивам сказок» размером не менее двух кубических метров и высотой не менее 2,5 метра. На барнаульском Арбате построят множество различных конструкций. Там появится светодиодный цветок, светящиеся каркасы в виде звёзд, ёлок, Снежной королевы, оленя и большого новогоднего шара-игрушки. Также у Старого базара на Мало-Тобольской можно будет полюбоваться аркой в виде звезды.

Фонари украсят так называемыми «световыми узорами» с новогодней иллюминацией.

Новый год на ул. Мало-Тобольской / Фото: amic.ru

Какие условия контракта?

Электронный аукцион барнаульская мэрия объявила 8 ноября 2022 года. 16 ноября станет последним днём подачи заявок. Начальная цена контракта — 5,5 млн рублей, она ещё может измениться.

Все объекты на Мало-Тобольской подготовят до 23 декабря 2022 года. Контракт предусматривает и демонтаж всех установленных фигур до 17 февраля 2023 года. Судя по информации на сайте госзакупок, на первую часть работ (то есть на установку и содержание снежного городка) предусмотрено 4,9 млн рублей, а на вторую часть (демонтаж и эксплуатация городка) — 614 тысяч рублей.

Контракт действует до 31 марта 2023 года. Отметим, что в него входит и установка других небольших объектов в центре города.

Новый год на ул. Мало-Тобольской / Фото: amic.ru

Как пройдёт Новый год в Барнауле?

Напомним, что в этом году барнаульская мэрия решила не тратить крупных сумм на празднование Нового года. Площадь Сахарова в этом году для новогоднего городка перекрывать власти не собираются из-за сложной дорожной ситуации в краевой столице, вызванной реконструкцией моста на Новом рынке. Пока неизвестно, станет ли ёлка на ул. Мало-Тобольской главной в городе, но можно предположить, что так и случится. При этом крупных новогодних мероприятий в региональном центре не планируется из-за проведённой частичной мобилизации и спецоперации на Украине.

Акцент решено сделать «на домашнем формате проведения праздников — в кругу семьи и близких». Однако небольшие мероприятия всё-таки пройдут. Так, свои традиционные сказочные новогодние представления представят театры, концертные залы, планетарий и кинотеатры, в парках откроются катки. В Парке спорта Алексея Смертина также запланировано мероприятие с Дедом Морозом и Снегурочкой. Снежные городки с ёлками будут на площади Мира, в посёлке Южном. В парке «Лесная сказка» также поставят ёлку.

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