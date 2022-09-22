Ещё одну мобилизацию предложил провести мэр Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о необходимости моральной мобилизации граждан России, сообщает «Сиб.фм».

«Речь должна идти не только о военной, но и о моральной мобилизации всех наших граждан. Это необходимо, чтобы дать отпор в ситуации серьёзнейших внешних угроз», — сказал Локоть на телеканале ОТС.

Он подчеркнул, что сегодня против России выступила почти вся Европа во главе с США, и поэтому он полностью поддерживает решение президента России о частичной мобилизации в стране.

«Этого решения многие ждали, оно было необходимым», — добавил глава Новосибирска.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации регионов.