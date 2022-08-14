Генпрокуратура вернула государству санатории в Минводах

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и вернул государству санатории в Минводах. С 1990 по 2000 год они принадлежали профсоюзам.

Как сообщает «Интерфакс», рассмотрение иска было завершено 13 августа. В результате государству вернули 34 санаторно-курортных учреждения, в том числе 1763 объекта недвижимости. К иску привлекли 96 ответчиков и более 200 третьих лиц.

Как сообщает портал, ООО «Курортное управление (холдинг)» ранее распоряжалось профсоюзным имуществом, в итоге было продано 24 учреждения, 131 объект за 3,3 млрд рублей.

Ряд объектов был передан аффилированным лицам.