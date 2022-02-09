Геологи выяснили, почему из пруда в парке "Изумрудный" вытекала вода

Геологи выяснили, что стало причиной утечки воды из пруда в парке “Изумрудный”. Об этом рассказал управляющий парком Владислав Вакаев в социальных сетях.

“Оказалось, что дно пруда имело гидроизоляцию в виде толстой полиэтиленовой плёнки, которая была закрыта довольно большим слоем песка и щебня. Что из этого следует? Во-первых, стала понятна причина утечки воды из пруда: плёнка от времени просто пришла в негодность. Во-вторых, мы убедились в правильности нашей идеи о необходимости создания новой гидроизоляции”, — написал Вакаев в Facebook.

По словам управляющего, при реконструкции пруда будут использованы современные материалы, которые позволят увеличить срок его эксплуатации.

Он также отметил, что бюджетные деньги будут сэкономлены, поскольку полная зачистка пруда не потребуется.

Ранее стало известно, какая компания займётся реконструкцией водоёма в парке.