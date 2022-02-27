Глава DNS заявил о скором снижении цен на широкий перечень ассортимента
Директор компании Дмитрий Алексеев рассказал, что "никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины"
Крупная российская сеть электроники DNS, которая на фоне событий на Украине подняла цены на ряд товаров до 30%, снизит их на широкий перечень ассортимента. Об этом заявил директор DNS Дмитрий Алексеев в своём Telegram-канале.
“Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены”, — написал Алексеев.
На этой неделе DNS подняла цены на товары до 30%, по данным Алексеева, на фоне роста курса доллара. Он отмечал, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, продажи выросли почти в два раза. Алексеев не исключал дальнейшего роста цен — по его информации, ввиду введения западных технологических санкций пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.
Ситуацией уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, а Минпромторг заявил, что это требует дополнительного анализа.