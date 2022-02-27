Глава DNS заявил о скором снижении цен на широкий перечень ассортимента

Крупная российская сеть электроники DNS, которая на фоне событий на Украине подняла цены на ряд товаров до 30%, снизит их на широкий перечень ассортимента. Об этом заявил директор DNS Дмитрий Алексеев в своём Telegram-канале.

“Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены”, — написал Алексеев.

На этой неделе DNS подняла цены на товары до 30%, по данным Алексеева, на фоне роста курса доллара. Он отмечал, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, продажи выросли почти в два раза. Алексеев не исключал дальнейшего роста цен — по его информации, ввиду введения западных технологических санкций пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.

Ситуацией уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, а Минпромторг заявил, что это требует дополнительного анализа.