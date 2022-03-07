«Сегодня Вам зеленый свет везде». Горячие поздравления на 8 марта

Поздравляем женщин с Международным женским днем

8 марта 2022, 02:01, Оксана Михайлова

Сегодня женщины принимают поздравления с праздником весны, 8 марта. В эти дни нам всем очень не хватает добрых эмоций. Пусть этот праздник поможет нам наполнить жизнь нежностью, любовью и заботой друг о друге.

Откуда взялся праздник 8 марта?

Международный женский день ведёт своё начало с 1914 года — именно тогда праздник стали отмечать 8 марта. Появился же он благодаря Кларе Цеткин в 1910 году во время проведения Второй Международной конференции социалисток. Проходила она в Копенгагене и ставила своей целью обеспечить женщинам право участия в выборах наравне с мужчинами.

С момента возникновения праздник отмечался лишь социалистами и коммунистами. И только в 1975 году, который был объявлен Международным годом женщин, его стали официально отмечать в ООН.

В каких странах сегодня празднуют Международный женский день?

Минимум в 40 странах. В этом списке много бывших советских республик. Так в Республике Беларусь, Казахстане, Грузии, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, Латвии, Абхазии, Южной Осетии и Молдове 8 марта отмечают как Международный женский день. Таджикистан, Армения и Узбекистан трансформировали праздник в День матери. Но дату оставили ту же.

Стран дальнего зарубежья, где мужчины 8 марта поздравляют женщин с Международным женским днём, тоже немало. Это Уганда, Ангола, Камбоджа, Гвинея-Бисау, Кения, Замбия, Мадагаскар, Китай, Монголия.

5 нежных поздравлений в стихах

  1. Вы — женщина, а значит Вы прекрасны!
    Сегодня в Вашу честь звенит капель,
    Сегодня небо солнечно и ясно,
    Пусть настежь счастье открывает дверь!

    Пускай надежда засияет ярко,
    Пускай удача улыбнется Вам,
    От комплиментов пусть Вам станет жарко,
    Пусть счастье вознесет Вас к небесам!

    Вы − женщина, сегодня праздник Ваш,
    Цветы к ногам пусть падают охапкой!
    Сегодня Вам не грех уйти в кураж,
    Пусть муж на кухне машет пыльной тряпкой.

    Сегодня Вам зеленый свет везде,
    И Вы сегодня королева фарта.
    Гореть для Вас счастливейшей звезде
    В прекрасный женский день — Восьмое марта!

  2. Вы слышите, как птицы распевают,
    И солнце пригревает все сильней —
    Весь мир Вас с 8 марта поздравляет,
    Так улыбайтесь, будьте веселей!

    Все поздравления сегодня — только Ваши,
    Подарки и улыбки — все для Вас!
    И в этот день Вы всех милей и краше,
    Ловите позитив, живите в кайф!

  3. Девочки, девушки, женщины, милые!
    В этот весенний и праздничный день
    Вам мы желаем быть всеми любимыми,
    Яркими, нежными, точно сирень!

    Пусть от красы вашей кружатся головы,
    А от улыбок пусть тают сердца.
    Все неприятности — в сторону, в сторону,
    Счастья и радости вам без конца!

    Вы восхитительны, вы обаятельны,
    Вы — вдохновители наших побед.
    Сказочной жизни вам и, обязательно,
    Долгих, прекрасных и солнечных лет!

  4. Милые женщины, добрые, верные!
    С новой весной вас, с каплями первыми!
    Мирного неба вам, солнца лучистого,
    Счастья заветного, самого чистого!
    Много в вас ласки, тепла, доброты, —
    Пусть исполняются ваши мечты!

  5. С Международным женским днем!
    Желаю Вам весны, любви, признаний,
    Объятий, искренних и нежных, теплых слов,
    А также исполнения желаний.

    Здоровья, легкости, полета, красоты,
    Успехов грандиозных, впечатлений.
    Желаю, чтобы чаще улыбались Вы
    От радостно-волнующих мгновений.

Комментарии
    Новости партнеров