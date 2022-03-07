«Сегодня Вам зеленый свет везде». Горячие поздравления на 8 марта
Поздравляем женщин с Международным женским днем
Сегодня женщины принимают поздравления с праздником весны, 8 марта. В эти дни нам всем очень не хватает добрых эмоций. Пусть этот праздник поможет нам наполнить жизнь нежностью, любовью и заботой друг о друге.
Откуда взялся праздник 8 марта?
Международный женский день ведёт своё начало с 1914 года — именно тогда праздник стали отмечать 8 марта. Появился же он благодаря Кларе Цеткин в 1910 году во время проведения Второй Международной конференции социалисток. Проходила она в Копенгагене и ставила своей целью обеспечить женщинам право участия в выборах наравне с мужчинами.
С момента возникновения праздник отмечался лишь социалистами и коммунистами. И только в 1975 году, который был объявлен Международным годом женщин, его стали официально отмечать в ООН.
В каких странах сегодня празднуют Международный женский день?
Минимум в 40 странах. В этом списке много бывших советских республик. Так в Республике Беларусь, Казахстане, Грузии, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, Латвии, Абхазии, Южной Осетии и Молдове 8 марта отмечают как Международный женский день. Таджикистан, Армения и Узбекистан трансформировали праздник в День матери. Но дату оставили ту же.
Стран дальнего зарубежья, где мужчины 8 марта поздравляют женщин с Международным женским днём, тоже немало. Это Уганда, Ангола, Камбоджа, Гвинея-Бисау, Кения, Замбия, Мадагаскар, Китай, Монголия.
5 нежных поздравлений в стихах
Вы — женщина, а значит Вы прекрасны!
Сегодня в Вашу честь звенит капель,
Сегодня небо солнечно и ясно,
Пусть настежь счастье открывает дверь!
Пускай надежда засияет ярко,
Пускай удача улыбнется Вам,
От комплиментов пусть Вам станет жарко,
Пусть счастье вознесет Вас к небесам!
Вы − женщина, сегодня праздник Ваш,
Цветы к ногам пусть падают охапкой!
Сегодня Вам не грех уйти в кураж,
Пусть муж на кухне машет пыльной тряпкой.
Сегодня Вам зеленый свет везде,
И Вы сегодня королева фарта.
Гореть для Вас счастливейшей звезде
В прекрасный женский день — Восьмое марта!
Вы слышите, как птицы распевают,
И солнце пригревает все сильней —
Весь мир Вас с 8 марта поздравляет,
Так улыбайтесь, будьте веселей!
Все поздравления сегодня — только Ваши,
Подарки и улыбки — все для Вас!
И в этот день Вы всех милей и краше,
Ловите позитив, живите в кайф!
Девочки, девушки, женщины, милые!
В этот весенний и праздничный день
Вам мы желаем быть всеми любимыми,
Яркими, нежными, точно сирень!
Пусть от красы вашей кружатся головы,
А от улыбок пусть тают сердца.
Все неприятности — в сторону, в сторону,
Счастья и радости вам без конца!
Вы восхитительны, вы обаятельны,
Вы — вдохновители наших побед.
Сказочной жизни вам и, обязательно,
Долгих, прекрасных и солнечных лет!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты, —
Пусть исполняются ваши мечты!
С Международным женским днем!
Желаю Вам весны, любви, признаний,
Объятий, искренних и нежных, теплых слов,
А также исполнения желаний.
Здоровья, легкости, полета, красоты,
Успехов грандиозных, впечатлений.
Желаю, чтобы чаще улыбались Вы
От радостно-волнующих мгновений.