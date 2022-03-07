«Сегодня Вам зеленый свет везде». Горячие поздравления на 8 марта

Сегодня женщины принимают поздравления с праздником весны, 8 марта. В эти дни нам всем очень не хватает добрых эмоций. Пусть этот праздник поможет нам наполнить жизнь нежностью, любовью и заботой друг о друге.

Откуда взялся праздник 8 марта?

Международный женский день ведёт своё начало с 1914 года — именно тогда праздник стали отмечать 8 марта. Появился же он благодаря Кларе Цеткин в 1910 году во время проведения Второй Международной конференции социалисток. Проходила она в Копенгагене и ставила своей целью обеспечить женщинам право участия в выборах наравне с мужчинами.



С момента возникновения праздник отмечался лишь социалистами и коммунистами. И только в 1975 году, который был объявлен Международным годом женщин, его стали официально отмечать в ООН.

В каких странах сегодня празднуют Международный женский день?

Минимум в 40 странах. В этом списке много бывших советских республик. Так в Республике Беларусь, Казахстане, Грузии, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, Латвии, Абхазии, Южной Осетии и Молдове 8 марта отмечают как Международный женский день. Таджикистан, Армения и Узбекистан трансформировали праздник в День матери. Но дату оставили ту же.



Стран дальнего зарубежья, где мужчины 8 марта поздравляют женщин с Международным женским днём, тоже немало. Это Уганда, Ангола, Камбоджа, Гвинея-Бисау, Кения, Замбия, Мадагаскар, Китай, Монголия.

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