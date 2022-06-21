Госдума освободила поставщиков от уголовной ответственности при параллельном импорте

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий защитить лиц, ввозящих в Россию товар путем параллельного импорта от уголовной и административной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по действующим законам правительство РФ имеет право утверждать перечень товаров, в отношении которых не применяются меры гражданско-правовой защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и бренды, которыми эти товары маркированы.

В связи с санкциями механизм используется для насыщения рынка России в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами. Причем в отношении таких товаров не применяются положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации, что снимает гражданскую ответственность с импортеров при их ввозе.

Однако для защиты исключительных прав могут применяться меры не только гражданско-правовой, но также уголовной и административной ответственности. Законопроект решает эту проблему — с его помощью предлагается установить, что не является нарушением использование РИД, выраженных в товарах из утвержденного правительством перечня, и средств индивидуализации таких товаров.