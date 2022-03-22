Госдума приняла поправки к статье за фейки о работе госорганов за рубежом

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки говорят об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, и за их публичную дискредитацию. Поправки включены в законопроект об ужесточении наказания за уничтожение лесов, 25 января принятый палатой в первом чтении.

Поправки, в частности, предлагают дополнение редакции принятых ранее статей УК, что распространит ответственность не только за фейки о Вооруженных силах РФ, но и за ложную информацию о госорганах, осуществляющих свою деятельность за рубежом. Парламентарии отмечали, что новые нормы могут коснуться посольств, диппредставительств, Росгвардии и МЧС.