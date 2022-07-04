Грозы, ливни, град. О погоде в Алтайском крае 5 июля

После непродолжительного периода без осадков в Алтайский край возвращаются дожди и грозы. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В районах края температура воздуха составит +23...+28 градусов. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, возможен град.

Ветер южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +24...+26 градусов. Во второй половине дня дождь, временами сильный, гроза, возможен град.

Ветер южный 7-12 метров в секунду.