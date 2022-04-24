Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с праздником Пасхи

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Обращение глава региона опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Искренне поздравляю православных христиан, всех жителей Алтайского края со Светлым Христовым Воскресением! Во всех храмах проходят пасхальные службы, верующие освящают пасхальную пищу, поздравляют друг друга и получают благословение служителей Православной Церкви», — написал Томенко.

Он отметил, что слова «Христос Воскресе» православные люди повторяют с надеждой на то, что на земле не останется злобы и ненависти.

«Верим в добро и спасение человека!», — подчеркнул губернатор, добавив, что «любовь, милосердие и забота друг о друге помогут нам преодолеть все трудности».