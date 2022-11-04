Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём народного единства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального Заксобрания Александр Романенко поздравили жителей региона с Днём народного единства, который отмечают сегодня, 4 ноября, сообщается на сайте краевого правительства.

«Уважаемые жители Алтайского края! Поздравляем вас с Днём народного единства! Праздник напоминает нам о духовных скрепах российского народа — это любовь к Родине, готовность её защищать, трудиться на общее благо. Источник силы России — в уважении к славной истории, бережном хранении традиций и культурного наследия», — говорится в поздравлении.

Политики отметили, что наша страна «не раз стояла перед лицом глобальных угроз», однако «мудрые предшественники преодолевали их плечом к плечу, завещая нам, своим потомкам, уроки мужества, верности Отчизне, взаимоуважения и толерантности в многонациональной среде».

Томенко и Романенко также напомнили, что в этом году к России присоединились четыре новых региона: ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области и подчеркнули: «С жителями этих территорий у нас единая история, судьба и готовность защищать общие ценности».

«Как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: „Все вместе мы — великая Россия!“ В это нелёгкое время, когда вся страна сплотилась перед лицом испытаний, благодарим вас за стойкость и патриотизм. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на избранном пути!» — заключили Томенко и Романенко.

Ранее amic.ru рассказал, как в Барнауле отметят День народного единства.

Новости

Досуг Органная музыка и открытие стелы. Как пройдет День народного единства в Барнауле?

Новости

Вопрос дня День народного единства: что за праздник мы отмечаем 4 ноября в России?