Игры кончились. Пропадет ли конструктор LEGO из магазинов Барнаула после ухода компании из России

После ухода из России датской компании-производителя всемирно известного конструктора LEGO люди разных возрастов задались вопросом, пропадет ли LEGO с прилавков магазинов и придется ли россиянам искать ему замену.

Amic.ru выяснил, лишатся ли российские дети и взрослые еще одного крупного иностранного бренда.

LEGO полностью ушел из России?

Да, компания решила полностью покинуть российский рынок. 12 июля издание Inc. написало о том, что производитель конструктора LEGO прекращает коммерческую деятельность в России и разрывает отношения с Inventive Retail Group, которая управляет 81 магазином бренда в России. В Минпромторге также подтверждают, что LEGO окончательно уходит с российского рынка.

Гендиректор российского подразделения LEGO Евгений Чихачев рассказал Inc., что компания прекращает коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Причиной стали «продолжающиеся существенные нарушения операционной среды».

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Отмечается, что бренд полностью покинет российский рынок после разрыва контракта с Inventive Retail Group (IRG). Московский офис Inventive Retail Group уже сократил 70 своих сотрудников.

Магазины закроются?

81 официальный магазин LEGO в России должен будет сменить вывески, говорит партнёр юридической компании FTL Advisers Дарья Невская. В названии нельзя будет использовать ни русское, ни английское слово «Лего». Кроме того, фирму, скорее всего, обяжут не продавать товары под брендом Lego, отмечают эксперты.

На данный момент фирменные магазины LEGO находятся в Москве, Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Иркутске и других российских городах. Там работает около 2,5 тысяч сотрудников.

В Барнауле же официальных магазинов LEGO нет, однако есть детский игровой зал «Lego Город», но конструктор там не продают и официально к LEGO он не относится и вряд ли от него потребуют сменить название.

Конструктор LEGO. Фото: amic.ru

Конструктор останется?

По решению Минпромторга ввозить продукцию LEGO можно по параллельному импорту, без разрешения правообладателя. А значит, из нашей страны знаменитый конструктор не пропадет. Обычные магазины игрушек продолжат закупать LEGO, но уже по другим логистическим цепочкам.

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Любители конструктора отмечают, что сейчас в торговых точках есть только старые наборы, а ассортимент «скудный». Они надеются, что параллельный импорт сможет исправить ситуацию.

Напомним, что компания LEGO объявила о прекращении поставок в Россию еще 3 марта. Поводом стала спецоперация на Украине. В начале июня в России сертифицированные магазины LEGO «Мир кубиков» начали закрываться из-за недостатка товара на полках. Тогда магазины работали на локальных складских запасах.

Официально LEGO работала в России с 2002 года. По информации ресурса «КонтурФокус» выручка российского офиса в 2021 году составила 19 млрд рублей. А сеть магазинов LEGO «Мир кубиков» открылась в России в 2009 году.