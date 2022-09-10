Избирком проверил законность размещения агитационного баннера в Барнауле в период выборов

Центральная районная ТИК проверила законность размещения в Барнауле агитационного баннера в период выборов. О результатам проверок рассказали в пресс-службе Избиркома.

«В комиссию поступила информация относительно материала подобного содержания. В ходе рассмотрения мы установили, что материал обладает признаками предвыборной агитации, однако изготовлен и распространяется неустановленными лицами с нарушениями требований избирательного законодательства», — прокомментировали ситуацию в ТИК.

Отмечается, что представители избирательной комиссии в рамках своих полномочий обратились в полицию с просьбой выявлять и пресекать попытки незаконной агитации.