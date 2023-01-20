Как организовать выгодные грузоперевозки из Новосибирска в другие города России

Компания "АнтТранс" поможет доставить все виды грузов

20 января 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: freepik.com

Новосибирск – крупнейший транспортный узел Западной Сибири. Здесь проходят автомобильные и ж/д магистрали федерального значения, поэтому и объём грузоперевозок большой. Расскажем об особенностях организации доставки грузов разного назначения по РФ.

Грузоперевозки в Москву от компании "АнтТранс"

Столица России – одно из самых востребованных направлений при организации перевозок из Новосибирска. Ежегодно в обе стороны доставляют сотни тысяч тонн груза. Компания "АнтТранс" осуществляет грузоперевозки из Н овосибирска в Москву и обратно по следующим направлениям:

негабаритные грузы;

доставка любых видов товаров;

перевозка скоропортящихся грузов;

домашние и офисные переезды;

перевозка "живых" грузов;

транспортировка ценных предметов;

перевозка с возможностью дозагрузки и прочее.

Специалисты компании подберут для вас оптимальный вариант транспортного средства, чтобы перевозка была доступной по стоимости и оптимальной по срокам. В Москву и другие города возможна экспресс-доставка.

О преимуществах компании "АнтТранс"

Компания предоставляет транспортные услуги более 10 лет. Быстрые и недорогие перевозки грузов из Новосибирска в Томск , Барнаул, Санкт-Петербург, Омск и десятки других городов "отлажены" до мелочей, благодаря собственной логистической инфраструктуре. К другим преимуществам можно отнести:

Большой автопарк. Есть небольшие фургоны (для грузов до 3 тонн), разной вместимости фуры, тралы, манипуляторы. Наличие собственного транспорта позволяет подобрать машину, идеально соответствующую задачам заказчика. Cотрудничество не только с небольшими фирмами, но и с крупными ретейлерами, в том числе на постоянной основе, гарантируя каждому надёжность и доступные цены. Прозрачные условия работы. В каком бы городе вы ни находились, вы легко можете рассчитать примерную стоимость доставки груза из точки А в точку Б, указав его вес и примерный объём.

Если вас интересуют грузовые перевозки из Новосибирска в Красноярск, Санкт-Петербург, Краснодар или любой другой город России, вы можете связаться со специалистами компании "АнтТранс" и получить консультацию по интересующим вас вопросам. Также возможна доставка в Казахстан и Беларусь.

ООО "АНТТРАНС"

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